롯데케미칼, 여수지역 독거어르신에 ‘사랑의 밑반찬 나눔’ 펼쳐
롯데케미칼이 여수지역 내 독거어르신 50 가구를 대상으로 ‘사랑의 밑반찬 나눔’ 활동을 펼쳤다.
이번 나눔은 롯데케미칼의 분기별 정기 후원을 통해 마련됐다. 식사준비에 어려움을 겪는 어르신들에게 당일 아침에 조리한 돼지갈비찜, 소고기잡채, 미나리오징어초무침, 유자오이무침 외에 배추김치(1kg), 과일, 누룽지 등 영양 가득한 반찬을 정성스럽게 준비해 전달했다.
롯데케미칼 여수공장 김성권 본부장은 “지역 어르신들에게 따뜻한 한 끼를 전해드릴 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하겠다”고 말했다.
함께 행사에 참여한 여수시노인복지관 김진우 관장은 “매 분기 빠짐없이 지원해 주시는 롯데케미칼(주)에 감사드리며, 어르신들께 실질적인 도움이 되었을 뿐 아니라 큰 위로와 정서적 지지가 됐다”고 전했다.
롯데케미칼 여수공장은 독거어르신을 위한 주거환경 개선사업, 다문화·한부모 가정을 위한 생필품 지원, 지역아동센터 지원 등 지역사회에 지속적인 관심을 갖고 다양한 사회공헌활동을 전개하고 있다.
여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
