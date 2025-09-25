당정대 “금융정책·감독 분리, 정부조직법에 담지 않기로”

22일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에서 국민의힘 의원들이 정부조직법 일부개정안 의결을 앞두고 퇴장한 가운데 신정훈 위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

정부 조직 개편을 신속히 처리해 정부 조직 안정이 긴요하나, 여야 대립으로 소모적 정쟁과 국론 분열 소재가 되어선 안 된다고 판단했다”고 설명했다.

한 의장은 “정부조직법을 두고 필리버스터를 하는 사례는 찾아보기 힘들다”며 “국힘 등 야당이 적극 협조해 정부조직법 수정안을 합의 처리해주면 좋겠다”고 말했다.