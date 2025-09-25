‘제36회 경기도생활체육대축전’ 26~28일 파주서 개최
‘시민중심 더 큰 파주 하나되는 경기도민!’을 슬로건으로 한 제36회 경기도생활체육대축전이 오는 26일부터 28일까지 파주시 일원에서 개최된다.
이번 대회에는 경기도 31개 시·군에서 2만1417명(선수 1만8153명, 임원 3264명)의 선수단이 참가해 축구, 배드민턴, 테니스 등 27개 종목(정식종목 22개, 시범종목 5개)에서 열띤 경쟁을 펼친다.
올해는 줄넘기가 시범 종목으로 새롭게 추가돼 더욱 풍성한 볼거리를 제공할 예정이며, 시·군 인구수에 따라 1부(상위 15개 시·군)와 2부(하위 16개 시·군)로 나눠 운영된다.
특히 2013년부터 어르신생활체육대회와 통합 개최한 이번 대회는 6세 최연소 참가자부터 94세 최고령 참가자까지 전 세대를 아우르는 스포츠 축제의 장이 될 것으로 기대를 모으고 있다.
이번 대회 개회식은 ‘경계를 넘어, 함께 뛰는 내일’이라는 주제로 27일 파주 임진각 평화누리공원에서 열리며, 김성중 경기도 행정1부지사, 정윤경 경기도의회 부의장, 이원성 경기도체육회장, 김경일 파주시장 등 주요 내빈과 체육 관계자, 도민이 참석해 축제의 시작을 축하할 예정이다.
이번 대회는 지속가능한 대회 운영을 위해 녹색프리미엄(기업이 기존 전기요금에 추가 비용을 납부하면 재생에너지 사용을 인정받는 제도) 방식을 통해 재생에너지를 활용하고, 개·폐회식 행사장에서 다회용기를 사용하는 등 친환경 대회로 진행한다.
선수와 관람객의 안전을 최우선으로 고려해 파주시 자체 점검뿐만 아니라 스포츠안전재단을 통한 외부 전문기관의 안전 점검을 이행했다.
도 관계자는 “생활체육대회 지원과 함께 체육시설 기반시설(인프라) 확충을 통해 도민들이 더 많은 체육활동 기회를 누릴 수 있도록 하고 있다”며 “‘기회경기관람권’, ‘체육인 기회소득 지급’ 등 다양한 정책적 지원을 지속적으로 추진하며 도민의 건강 증진과 행복한 삶을 위한 노력을 이어갈 방침”이라고 전했다.
한편, 이번 대회 종목별 모든 경기는 누구나 무료로 관람할 수 있다. 더 자세한 정보는 제36회 경기도생활체육대축전 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사