‘2025 제10차 UCLG ASPAC 고양 총회’ 개최…27개국 지방정부 대표단 운집

도시 협력·물류 혁신 논의…아·태 지방정부 미래 모색

아시아·태평양지역 지방정부 지도자 원탁회의. 고양시 제공

이동환 고양시장과 버나디아 찬드라데위 UCLG ASPAC 사무총장. 고양시 제공

첫날 밤에는 세계 각국 대표단을 환영하는 만찬이 고양시에서 열렸다. 사물놀이와 K-POP 공연이 어우러진 무대와 함께 고양 전통주 ‘배다리막걸리’가 소개돼 전통과 현대가 조화를 이루는 교류의 장이 됐다.

환영사를 전했다.