‘43억 횡령’ 황정음, 1심서 ‘집유 4년’… 선고 뒤 눈물

25일 제주지법 판결

특정경제범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 기소된 배우 황정음이 25일 집행유예를 선고 받고 제주지방법원을 나오면서 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

“다만 피고인이 횡령한 금액을 전액 변제하고, 초범인 점을 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.