대구는 쿠팡특별시…618억원 투자 스마트물류센터 조성
대구가 글로벌 기업 물류 시설 인프라 집적 효과를 누릴 수 있게 됐다. 일자리 창출 등 지역 경제에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대 된다.
대구시는 수성알파시티에 인공지능(AI) 기반의 쿠팡 첨단 스마트물류센터를 조성할 계획이라고 25일 밝혔다. 시는 최근 국내 택배부문 1위 기업인 ‘쿠팡로지스틱스서비스’와 물류센터 조성을 위한 투자유치 협약을 체결했다.
쿠팡의 배송 전문 자회사인 쿠팡로지스틱스서비스는 이번 협약을 통해 수성구 대흥동 일원에 연면적 약 7만5000㎡ 규모의 AI 기반 첨단 스마트물류센터를 조성할 계획이다. 618억원이 투자될 전망이다.
이번 투자를 통해 쿠팡로지스틱스서비스는 지역 내 ‘로켓배송’ 품목·권역 확대, 배송시간 단축 등의 효과를 누릴 수 있게 된다. 지역에서도 800여명 고용과 함께 지역 소상공인의 유통비 절감과 매출 증대 등의 긍정적인 효과가 나타날 것으로 기대된다. 또 기존에 로켓배송의 혜택을 보지 못했던 대구 인근 경북지역까지 서비스가 확대돼 광역 단위 물류망을 통한 지역 생산자와 중소기업 물류비용 절감 등도 이룰 수 있을 것으로 예상된다.
홍용준 쿠팡로지스틱스서비스 대표이사는 “대구시와 긴밀하게 협력해 지역 소상공인과 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
수성알파시티에 구축되는 스마트물류센터는 쿠팡 로켓배송의 핵심기술인 AI 기반 수요량 예측을 바탕으로 고객의 주문 빈도가 높은 주요 상품을 선별해 고객과 가까운 곳에서 미리 보관·관리하는 시설이다. 주문부터 출고, 배송까지 걸리는 시간을 획기적으로 단축할 수 있다.
앞서 2022년 준공해 운영준인 대구 달성군 대구국가산업단지 내 쿠팡 풀필먼트센터와의 시너지 효과도 기대된다. 이 시설은 축구장 46개 크기와 맞먹는 연면적 33만㎡(지하 1층~지상 5층) 크기를 자랑하는 국내 최대 규모 물류시설이다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “지역 소상공인들에게 성장의 기회가 되는 투자”라며 “쿠팡의 AI 첨단 스마트물류센터가 차질 없이 구축될 수 있도록 행정적, 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
