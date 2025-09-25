정청래 “내란 스트레스, 소비쿠폰으로 위로…자부심 느껴”
정청래 더불어민주당 대표가 다음달 추석 연휴를 앞두고 25일 서울 송파구 가락농수산물종합시장을 방문해 시장 상인들의 의견을 청취했다.
정 대표는 이날 이재명 정부의 민생 회복 소비쿠폰 지급과 관련해 “지역구에 있는 망원시장에 가보니 소비쿠폰으로 매출이 30% 늘었다고 한다”라며 “오랜만에 상인들도, 시장에 오신 분들도 소비쿠폰으로 즐거운 마음이시더라”고 말했다.
정 대표는 “내란 때문에 스트레스받고 불면의 밤도 보냈는데 이재명 정부 들어 (소비쿠폰으로) 조금이라도 위로가 된 것 같아 자부심을 많이 느꼈다”며 “2차 민생회복 소비쿠폰도 기능을 하게 될 것”이라고 밝혔다.
이어 정 대표는 “정부·여당은 국민의 삶을 책임지는 주체이기 때문에 코스피 지수, 가뭄·수해 등 물관리도 잘해야 하고 물가 관리도 잘해야 한다”며 “정부·여당은 (민생) 어려움을 듣고 최대한 조치하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
정 대표는 간담회에 앞서서는 시장을 둘러보며 물가를 확인하고 상인들에게 “대한민국의 새벽을 여는 이곳에서 대한민국의 미래도 열릴 것”이라고 격려했다.
이날 시장 방문에는 전현희·황명선·서삼석·박지원 최고위원, 최기상 정책위수석부의장, 송미령 농림축산식품부 장관 등이 함께했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
