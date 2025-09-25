전유성, 폐기흉 증상 악화… “호흡 힘들지만 이야기는 나눠”
‘개그계 대부’로 불리는 전유성(76)이 폐기흉 증상 악화로 전주의 한 종합병원에 입원했다.
25일 연예계에 따르면 전유성은 현재 양쪽 폐에 기흉이 발생해 자가 호흡이 힘든 상태로, 산소호흡기를 착용하고 있다. 기흉은 폐에 생긴 기포(공기주머니)가 터지면서 흉막에 공기가 새어 들어가 그 압력으로 폐의 일부분이 수축하는 질환이다.
전유성 측 관계자는 “100ｍ 달리기를 하고서 사람들이 숨이 차는 것처럼 힘들게 호흡하고 계신다”며 “하지만 사람들이 오면 알아보시고 이야기는 나누고 있다”고 설명했다.
이어 전유성이 딸에게 이미 유언을 남겼다는 한 매체의 보도에 대해서는 “평소에도 ‘내가 죽으면 뭐는 하지 마라’는 이야기를 자주 하신다”고 설명했다.
의료진은 예후에 따라 호전될 수도 있고, 악화할 수도 있다는 유보적인 진단을 내린 상태다.
건강 악화 소식이 전해지면서 코미디언 후배들이 전유성을 찾아 응원의 메시지를 전했다. 특히 김학래 대한민국방송코미디언협회장이 전날 병원을 찾아 쾌유를 비는 후배들의 모습이 담긴 영상 메시지를 보여준 것으로 전해졌다.
전유성은 1969년 데뷔했으며, 희극인이나 코미디언이라고 불리던 시대에 ‘개그맨’이라는 단어를 처음으로 사용한 인물로 알려져 있다.
박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr
