김영진, 김현지 증인 채택 공방에 “출석이 국민 대한 도리”

김영진 더불어민주당 의원. 연합뉴스

확인되지 않은 사실을 가지고 청문회를 여는 자체는 적절하지 않다”고 부연했다. 당내에서 해당 의혹을 제기한 서영교·부승찬 의원과 추미애 법사위원장의 추가적 소명이 필요하다고도 말했다.