제주 카지노서 외국인 손님 50명 집단 난동 신고… 경찰 출동
중국인 3명 검거
제주의 한 카지노에서 고객 50여명이 난동을 부린다는 신고가 접수돼 경찰이 출동했다.
25일 제주경찰청에 따르면 전날 오후 5시28분 제주의 한 카지노에서 외국인 손님 50여명이 집단으로 항의하는 등 난동을 부린다는 신고가 접수됐다.
경찰은 기동순찰대, 기동대, 경찰서 초동대응팀 등을 즉시 현장에 투입했다. 확인 결과 바라카 게임 중 카드가 잘못 나오자 게임 참여자 4명이 항의했고, 이를 목격한 피의자의 선동으로 카지노에 있던 고객 50여명이 모여들었다.
이들은 약 20여분간 소리지르며 항의하는 등 소란을 피웠다. 이 과정에서 제지하는 보안요원을 폭행하는 일이 벌어지기도 했다.
경찰은 소란을 선동하고 보안요원을 폭행한 중국인 3명을 업무방해 및 특수폭행 혐의로 검거했다. 경찰은 이들에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.
