시사 전체기사

제주 카지노서 외국인 손님 50명 집단 난동 신고… 경찰 출동

입력:2025-09-25 08:25
공유하기
글자 크기 조정

중국인 3명 검거


제주의 한 카지노에서 고객 50여명이 난동을 부린다는 신고가 접수돼 경찰이 출동했다.

25일 제주경찰청에 따르면 전날 오후 5시28분 제주의 한 카지노에서 외국인 손님 50여명이 집단으로 항의하는 등 난동을 부린다는 신고가 접수됐다.

경찰은 기동순찰대, 기동대, 경찰서 초동대응팀 등을 즉시 현장에 투입했다. 확인 결과 바라카 게임 중 카드가 잘못 나오자 게임 참여자 4명이 항의했고, 이를 목격한 피의자의 선동으로 카지노에 있던 고객 50여명이 모여들었다.

이들은 약 20여분간 소리지르며 항의하는 등 소란을 피웠다. 이 과정에서 제지하는 보안요원을 폭행하는 일이 벌어지기도 했다.

경찰은 소란을 선동하고 보안요원을 폭행한 중국인 3명을 업무방해 및 특수폭행 혐의로 검거했다. 경찰은 이들에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
싱크홀에 아내 잃었는데…경찰, 운전한 80대 남편에 책임 물어
“자동 업데이트 끄세요” 카톡 개편에 ‘업데이트 차단법’ 공유 ↑
“요청 안 해” “그럴리가” 신라호텔 결혼식 ‘돌연 취소’ 배경은
“3개월간 210회 방문” 대통령실 단골 카페는 ‘어디’
“성매매, 한국인 이미지 실추시켜” 라오스 주재 韓 대사관, 공개 경고
늦은 밤 정류장에 홀로… 치매 노인 구한 대학원생들의 ‘촉’
롯데카드 “CVC 번호 등 유출고객 28만명…19만명에 보호조치”
‘DJ 차남’ 김홍업 김대중평화센터 이사장 별세
국민일보 신문구독