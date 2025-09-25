美 에너지장관 “알래스카 LNG에 한국 기업 참여 논의 중…1년 내 착공”

라이트 장관 “사업 전망 강해…운송 거리도 짧아”

크리스 라이트 미국 에너지 장관이 23일(현지시간) 뉴욕 외신센터에서 기자회견을 열고 있다. 미 국무부 제공

라이트 장관은 이날 뉴욕 외신센터에서 진행한 기자회견에서 알래스카 LNG 프로젝트가 경제성이 있느냐는 질의에 “우리는 일본 기업과 한국 기업, 아시아 기업 등 여러 기업과 (사업 참여)를 협의 중”이라며 “

알래스카 LNG 사업의 전망은 상당히 강해 보이며 이 프로젝트는 향후 12개월 내로 착공돼야 한다고 생각한다”고 말했다.

그는 이어 “건설에는 몇 년 걸리겠지만 가장 큰 장점은 동아시아의 일본 같은 우리의 훌륭한 동맹국까지 선박 운송 거리가 매우 짧다는 것”이라며 “결국 가장 중요한 것은 그곳에서 생산될 가스는 다른 어떤 LNG 수출 터미널에서 나오는 가스보다 비싸지 않을 것”이라고 설명했다.