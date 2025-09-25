美 재무 만난 이대통령 “관세협상, 양국 이익 부합하는 방향으로”

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 안전보장이사회 공개 토의를 주재하고 있다. 연합뉴스

한·미 관계는 동맹으로서 매우 중요하며 안보뿐 아니라 경제 측면에서도 양국의 긴밀한 협력 관계는 동맹의 유지발전에 매우 중요하다”면서 “투자 패키지와 관련해 상업적 합리성을 바탕으로 양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의의 진전을 기대한다”고 말했다고 김용범 대통령실 정책실장이 현지 브리핑을 통해 밝혔다.

김 실장은 “베선트 장관이 ‘한·미 동맹은 굳건하며 일시적이고 단기적인 어려움이 있을 수 있지만, 충분히 잘 극복 가능하다’고 언급하면서 ‘도널드 트럼프 대통령도 한국이 미국에 매우 중요하다는 것을 잘 알고 있고, 특히 조선 분야에서 한국이 매우 중요한 파트너라고 강조했다’”고 말했다.

통상 협상과 관련해 무역 분야에도 많은 진전 있는 것으로 안다’고 언급했다”면서 “투자 협력 분야도 이 대통령의 말을 충분히 경청했고, 내부에서 충분히 논의하겠다고 답변했다”고 전했다.

실질적 협의를 많이 했고 상당한 진전이 있었다는 것도 들었다는 내용을 소개했다”고 말했다. 이어 “(베선트 장관이) 여러 부처와 관련된 사안이기 때문에 내부적으로 충분히 논의하겠다는 정도의 답변을 했다”고 덧붙였다.