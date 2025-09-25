美 재무 만난 이대통령 “관세협상, 양국 이익 부합하는 방향으로”
이재명 대통령이 스콧 베선트 미국 재무장관과 만나 관세 협상과 관련해 “양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의의 진전을 기대한다”고 말했다.
유엔총회 참석을 위해 미국을 방문 중인 이 대통령은 24일(현지시간) 뉴욕에서 베선트 장관과 만나 “한·미 관계는 동맹으로서 매우 중요하며 안보뿐 아니라 경제 측면에서도 양국의 긴밀한 협력 관계는 동맹의 유지발전에 매우 중요하다”면서 “투자 패키지와 관련해 상업적 합리성을 바탕으로 양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의의 진전을 기대한다”고 말했다고 김용범 대통령실 정책실장이 현지 브리핑을 통해 밝혔다.
김 실장은 이 대통령이 안보 측면에서의 협력은 잘 진행된다고 평가하면서 “통상 분야에서도 좋은 협상이 이뤄질 필요가 있다”고 언급했다고 전했다.
이 대통령은 “최근 미국과 일본의 합의 패키지가 있었지만, 한국의 경제 규모와 외환시장, 인프라 등이 다르다”면서 “이런 측면을 고려해 협상이 잘 이뤄지길 바란다”고 말했다. 이어 “우리가 감내할수 있는 내용이어야 한다”고 누차 강조했다고 한다.
김 실장은 “베선트 장관이 ‘한·미 동맹은 굳건하며 일시적이고 단기적인 어려움이 있을 수 있지만, 충분히 잘 극복 가능하다’고 언급하면서 ‘도널드 트럼프 대통령도 한국이 미국에 매우 중요하다는 것을 잘 알고 있고, 특히 조선 분야에서 한국이 매우 중요한 파트너라고 강조했다’”고 말했다.
김 실장은 “특히 미국이 핵심 분야로 강조하는 조선 분야에서 한국의 투자 협력이 매우 중요하고, 적극적인 지원에 감사하고 있다는 점을 언급하면서 ‘통상 협상과 관련해 무역 분야에도 많은 진전 있는 것으로 안다’고 언급했다”면서 “투자 협력 분야도 이 대통령의 말을 충분히 경청했고, 내부에서 충분히 논의하겠다고 답변했다”고 전했다.
김 실장은 또 “베선트 장관은 충분히 경청했고, 관련부처와 논의하겠다 약속했다”면서 “제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표 쪽에서 비관세부문과 무역 분야에서 한·미 간 실질적 협의를 많이 했고 상당한 진전이 있었다는 것도 들었다는 내용을 소개했다”고 말했다. 이어 “(베선트 장관이) 여러 부처와 관련된 사안이기 때문에 내부적으로 충분히 논의하겠다는 정도의 답변을 했다”고 덧붙였다.
뉴욕=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
