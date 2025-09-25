이 대통령, 안보리 공개토의 주재…“AI 도전에 새 거버넌스 모색”
이재명 대통령이 대한민국 대통령으로서는 처음으로 유엔 안전보장이사회 공개토의를 주재했다.
유엔총회 참석을 위해 미국을 방문 중인 이 대통령은 24일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 ‘AI(인공지능)와 국제평화·안보’를 주제로 회의를 이끌었다.
이 대통령이 안보리 공개토의를 주재한 것은 한국이 올해 안보리 의장국을 맡은 데 따른 것이다.
이 대통령은 회의 직전 약식브리핑에서 “이번 회의 주재를 무척 뜻깊게 생각한다”며 “특히 전 유엔 회원국을 대상으로 처음 열리는 인공지능(AI) 주제 토론회라는 점에서 의미가 더욱 각별하다”고 말했다.
이 대통령은 “오늘날 AI 기술의 발전은 우리 일상을 변화시키는 것을 넘어 국제적인 안보 환경까지 급격히 바꾸고 있다”며 “80년 전 출범 당시 유엔의 주요 관심사가 ‘새로 등장한 핵무기 위협을 어떻게 관리하느냐’였다면, 이제는 AI라는 새로운 위협과 도전에 걸맞은 새로운 거버넌스를 모색할 시기”라고 밝혔다.
이 대통령은 “대한민국은 그동안 AI가 가져온 기술 혁신이 국제평화와 안보에 기여할 수 있도록 국제사회와의 협력을 이끌어왔다”며 “오늘 회의 역시 대한민국이 ‘더 나은 세계’를 만드는 데 앞장서고 있음을 보여주는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.
뉴욕=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사