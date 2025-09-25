이 대통령, 안보리 공개토의 주재…“AI 도전에 새 거버넌스 모색”

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 안전보장이사회 공개 토의를 주재하고 있다. 연합뉴스

한국이 올해 안보리 의장국을 맡은 데 따른 것이다.

이 대통령은 “

대한민국은

동안 AI가 가져온 기술 혁신이 국제평화와 안보에 기여할 수 있도록 국제사회와의 협력을 이끌어왔다”며 “오늘 회의 역시 대한민국이 ‘더 나은 세계’를 만드는 데 앞장서고 있음을 보여주는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.