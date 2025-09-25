시사 전체기사

[속보] 뉴욕증시, AI 약세 속 일제 하락 마감…다우 0.37%↓

입력:2025-09-25 05:24
수정:2025-09-25 05:30
뉴욕증시의 3대 주가지수가 이틀째 동반 하락했다.

제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 ‘증시 고평가’ 발언이 영향을 미친 가운데 엔비디아와 오픈AI의 대규모 투자도 ‘AI 거품론’ 의구심을 지우지 못하고 있다.

24일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 171.50포인트(0.37%) 내린 4만6121.28에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 18.95포인트(0.28%) 밀린 6637.97, 나스닥종합지수는 75.62포인트(0.33%) 떨어진 2만2497.86에 장을 마쳤다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

