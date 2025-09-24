생보협, 2025 태평양 보험 콘퍼런스 개최
생명보험협회는 24일 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 아시아·태평양 지역 보험산업 최고위 관계자가 모이는 ‘2025 태평양 보험 콘퍼런스(PIC)를 개최했다고 밝혔다.
‘변화의 리더십: 보험산업의 새로운 도약’을 주제로 열린 이번 PIC에서는 보험업의성장 전략과 규제 환경, 디지털 전환과 인공지능(AI) 기술 활용 등이 비중 있게 논의됐다. 미국·일본·중국 등 19개국의 주요 보험사와 보험 협회, 감독 당국, 자산운용사 등의 최고경영자(CEO) 80여 명과 임원급 400여 명이 행사장을 찾았다.
개회사를 맡은 김철주 생명보험협회장은 “지금 보험 산업은 금융 시장의 높은 변동성과 예측하기 힘든 통상환경 및 지정학적 리스크에 노출돼 있으며, AI를 비롯한 디지털 기술의 빠른 발전과 인구구조의 변화에 직면해 있다”면서 “이번 PIC가 아시아 보험 산업 리더들이 함께 보험산업의 지속가능한 성장을 위한 협력방안을 논의하고 우호를 증진하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
1963년 처음 열린 PIC는 아시아·태평양 지역의 보험 관련 고위 관계자들이 모여 보험산업의 주요 경영 현안과 미래 전략을 논의하는 격년제 콘퍼런스다. 1985년 처음 콘퍼런스를 개최했던 한국은 올해 40년 만에 다시 개최를 맡았다.
