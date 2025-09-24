시사 전체기사

물놀이 사고로 뇌사…21살 대학생 김규민씨, 5명에 새 생명

입력:2025-09-24 09:06
공유하기
글자 크기 조정
장기기증으로 5명을 살리고 떠난 김규민씨. 한국장기조직기증원 제공

스물한 살의 나이에 물놀이 사고로 뇌사상태에 빠진 김규민씨가 장기기증으로 5명의 목숨을 살렸다.

24일 한국장기조직기증원에 따르면 김씨는 지난 14일 해수욕장에서 물놀이를 하던 중 익수 사고를 당했다. 그는 병원으로 이송됐으나 끝내 의식을 되찾지 못했고, 심장·폐장·간장·양쪽 신장을 5명에게 기증한 뒤 세상을 떠났다.

강원 삼척에서 1남 1녀 중 장남으로 태어난 김씨는 경주에서 초·중·고를 졸업하고 포항에 있는 공대에서 컴퓨터공학을 전공했다.

데이터 센터에서 근무하는 아버지의 영향을 받아 어릴 적부터 컴퓨터 프로그래머를 꿈꿨고, 그 꿈을 위해 늘 노력하는 성실한 청년이었다고 가족들은 전했다.

그는 평소 애교가 많은 아들이자 자상한 오빠였다고 한다. 대학 입학 후에는 축구, 클라이밍, 기타, 피아노 등 다양한 취미에 관심을 갖기도 했다.

가족들은 김씨의 일부가 이 세상에 남아 함께 살아갈 수 있기를 희망하며 다른 생명을 살리는 장기 기증을 하기로 결심했다.

김씨의 아버지는 “아빠, 엄마의 아들로 태어나 주고 또 커다란 기쁨을 안겨준 사랑하는 규민아. 하늘에서 못 이룬 꿈들 다 이루고 예쁜 별이 돼서 하고 싶었던 것들 모두 하면서 행복하게 지내”라고 마지막 인사를 전했다.

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박은주 기자
온라인뉴스부
박은주 기자
421
온라인뉴스부
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
미국인 76% “트럼프 노벨평화상 자격 없다”…美 여론조사
물놀이 사고로 뇌사…21살 대학생 김규민씨, 5명에 새 생명
대형 동물병원 늘고, 보호자 걱정 줄고… 반려동물 의료 시대 열렸다 [개st상식]
수도권 등에 최대 100㎜ 물폭탄… 25일까지 ‘가을비’
카톡 프로필은 인스타처럼… 채팅창선 챗GPT 바로 쓴다
때아닌 전국민 대청소에 시대착오? 손님맞이?
‘슈퍼리치’ 1000억대 주가조작 적발… ‘패가망신 본보기’
[단독] 6세 이하 약취·유인 5년 연속 증가…피의자 남성이 70% 육박
국민일보 신문구독