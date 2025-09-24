물놀이 사고로 뇌사…21살 대학생 김규민씨, 5명에 새 생명

장기기증으로 5명을 살리고 떠난 김규민씨. 한국장기조직기증원 제공

24일 한국장기조직기증원에 따르면 김씨는 지난 14일 해수욕장에서 물놀이를 하던 중 익수 사고를 당했다. 그는 병원으로 이송됐으나 끝내 의식을 되찾지 못했고, 심장·

폐장

간장

양쪽 신장을 5명에게 기증한 뒤 세상을 떠났다.