미국인 76% “트럼프 노벨평화상 자격 없다”…美 여론조사

트럼프, 유엔 연설에서 “7개의 전쟁 해결했다” 자찬

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 늎욕 유엔본부에서 열린 80차 유엔총회에서 연설하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 노벨평화상 수상에 대한 의욕을 드러내는 가운데 미국인의 76%는 트럼프가 노벨상 자격이 없다고 답했다는 여론조사 결과가 23일(현지시간) 나왔다.



워싱턴포스트와 여론조사업체 입소스가 공동조사해 이날 발표한 여론조사에 따르면 ‘트럼프가 노벨평화상 자격이 있다고 생각하느냐’는 질문에 응답의 76%가 트럼프가 노벨 평화상을 받을 자격이 없다고 답한 반면, 자격이 있다고 답한 비율은 22%에 그쳤다. 민주당원의 97%가 자격이 없다고 답했고, 3%만이 자격이 있다고 답했다. 공화당원의 경우에도 자격이 있다 49%, 없다 49%로 동률을 이뤘다.



트럼프의 우크라이나 전쟁 대응에 대해 부정적 평가를 내린 응답자는 60%, 이스라엘·하마스 가자 전쟁 대응에 대해 부정적 평가를 내린 응답자는 58%에 달했다. 이본 조사는 지난 11일부터 15일까지 미국 성인 2513명을 대상으로 실시됐다. 워싱턴포스트는 “트럼프 대통령에게 위안이 될 만한 점이 있다면 포스트·입소스 여론조사에서 응답자의 54%가 버락 오바마 전 대통령도 2009년 노벨평화상을 받을 자격이 없었다고 답한 점”이라고 전했다.



트럼프는 그동안 노벨평화상 수상 욕심을 공개적으로 드러내왔다. 이날 열린 유엔총회 연설에서도 자신이 세계 7개 분쟁을 해결했다고 주장했다. 그러면서 “모두가 내가 이 모든 업적으로 노벨평화상을 받아야 한다고 말한다”며 “하지만 나에게 진짜 상은 수많은 사람들이 더 이상 끝도 없고 영광도 없는 전쟁으로 죽지 않고, 자녀들이 부모와 함께 자라날 수 있게 되는 것”이라고 했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



