트럼프 “나토, 러시아 격투기 격추해야…우크라는 영토 수복 이상도 가능”

트럼프 “러시아는 종이호랑이…美, 나토에 무기 지원 계속할 것”

우크라에 일부 영토 양보 요구하던 트럼프, 이번엔 “우크라 원래 영토 회복, 그 이상도 가능”

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 23일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

러시아 전투기를 격추하는 나토 회원국을 지원할 의향이 있느냐는 질문에는 “상황에 따라 다르다”면서도 “

우리는 나토에 대해 매우 강력하다. 나토 회원국이 국방비를 2%에서 5%로 증액하기로 했을 때 그것은 위대한 결속이었다”고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 23일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

푸틴을 아직도 믿느냐는 질의에는 “한 달쯤 지난 뒤 알려주겠다”고 답했다.

시간과 인내심, 유럽의 경제적인 지원 특히 나토의 지원이 더해진다면 (우크라이나가) 전쟁이 시작됐을 당시의 원래 국경을 회복하는 것이 충분히 가능한 선택지가 된다”고 설명했다.

이것은 러시아를 돋보이게 하는 것이 아니다. 그들을 매우 ‘종이호랑이(paper tiger)’처럼 보이게 만들고 있다”고 비판했다. 특히 “