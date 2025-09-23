“타이레놀 관련 트럼프 말 믿지 마라” 영국 장관 일침
웨스 스트리팅 영국 보건장관이 임신 중 타이레놀 복용이 자폐아 위험을 높인다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장이 사실과 다르다고 말했다.
스트리팅 장관은 23일(현지시간) 영국 방송 ITV에 “임신 여성의 파라세타몰 사용과 그 자녀의 자폐증이 연관됐다는 증거는 없다”고 말했다. 타이레놀의 원료인 아세트아미노펜은 유럽에서는 주로 파라세타몰로 불린다.
스트리팅 장관은 “2024년 스웨덴에서 어린이 240만명과 관련해 수행된 주요 연구에 따르면 그런 주장은 뒷받침되지 않았다”며 “트럼프 대통령이 의약에 대해 한 말에 주의를 기울이지 말라”고 당부했다.
그는 이어 “정치인인 내 말도 듣지 말라”며 “영국의 의사, 영국의 과학자, 국민보건서비스(NHS)의 말을 들으라”고 강조했다.
영국 일간 가디언은 영국 관련 단체와 의학계도 주의를 촉구하고 나섰다고 전했다.
영국 전국자폐증협회(NAS)의 멜 메릿 정책캠페인 총괄은 “트럼프 대통령과 로버트 F 케네디 주니어(미 보건장관)가 내놓은 자폐증에 대한 허위정보로 이 분야에서 권위 있는 전문가들의 수십 년 연구가 훼손될 위험이 있다”며 “정부와 NHS는 이 허위정보를 규탄하라”고 촉구했다.
로리 톰린슨 런던위생열대의학대학원 교수는 “연구 전문가이자 두 자폐아의 엄마로서 이런 발언은 많은 부모에게 혼란과 죄책감을 안긴다”며 “파라세타몰과 자폐증간 관련이 없음을 보여주는 수많은 신뢰할 만한 증거에 집중하라”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
