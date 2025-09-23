[단독] KT 2018년부터 계속 서버 침투 시도 있었다

KISA, 이정헌 의원에게 보고

서버 침해 흔적·의심 정황 6건

당국, 13년 전 펨토셀 보안 취약성 연구하고도 대응 소홀

연합뉴스

거의 매년 침해 흔적 내지 침해 의심 정황이 발견된 것으로 확인됐다.

어떤 서버가 침해됐는지 외부 보안업체의 전수조사를 통해 파악했지만 자세한 내용은 공개할 수 없다는 입장이다. 연이은 피해 규모 번복과 은폐 의혹으로 비판 받는 KT가 보안과 관련된 정보를 투명하게 공개하지 않고 있다는 지적이 나온다.

23일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속

이정헌 의원이 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 보고받은 내용에 따르면 KT 서버는 2018년부터 올해까지 침해 흔적이나 의심

있었다.

2018년과 2020년 운영 중이던 서버 2대에서 침해 의심 정황을 발견했고 2019년과 2021~2022년, 2024~2025년 서버 4대에서 침해 흔적을 포착했다. 2023년을 제외하고는 매년 서버 침해 시도가 있었고, 실제 침해 흔적까지 나온 것이다.

KT는 관련 자료를 투명하게 공개하고 당국은 신속 정확한 조사로 진상을 밝혀야 한다”고 말했다.