제주 한림공고, ‘한림항공우주고’로 교명 변경 추진
제주도교육청은 23일 교육부 지정 항공우주 분야 협약형 특성화고인 ‘한림공업고등학교’의 교명을 ‘한림항공우주고등학교’로 변경하는 내용을 담은 제주도 도립학교 설치 조례 일부 개정안을 입법 예고했다.
도교육청은 오는 10월 13일까지 해당 조례안에 대한 의견을 수렴한다. 조례안이 의결되면 내년 3월 1일부터 교명이 공식 변경된다.
한림공고는 지난해 5월 협약형 특성화고로 지정된 이후 올해 신입생을 포함한 재학생과 학부모, 교직원, 동문 등 932명을 대상으로 교명 변경에 대한 의견을 조사했다. 그 결과 응답자의 71.5%가 찬성한 것으로 나타났다.
현재 한림공고는 제주도·제주도의회·제주대학교·제주테크노파크·한화시스템과 협약을 체결하고 ‘항공우주 기술 인재를 키우는 미래형 학교’라는 비전 아래 항공우주 분야에 특화된 교육과정을 운영하고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
