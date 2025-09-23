이웃을 구하는 작은 선의 ‘복지위기알림앱’…“누구든 쉽게 도움 청하세요”
위기 정황만으로도 도움 요청 가능
“신고의무자들 앱 사용할 채널 확대”
23일 오전 11시 서울 여의도 국회의사당 중앙잔디광장. ‘2025 국회 입법박람회’가 열린 이날 한국사회보장정보원(정보원)이 마련한 홍보부스에는 스마트폰 화면을 들여다보는 사람들이 줄지어 서 있었다. 이곳에서 만난 김지수(38)씨는 핸드폰에 ‘복지위기알림앱(위기알림앱)’을 설치하고 회원 가입, 로그인을 하는 데 1분이 채 걸리지 않았다.
김씨는 “상황이 여의치않은 이웃 주민이 있어도 정확한 사정을 모르다보니 괜히 손 내밀기가 조심스러운 면이 있다”며 “도움이 필요해보이는 이웃이 보이면 위기알림앱을 통해 지자체와 연결해주려 한다”고 말했다.
일반 국민 누구나 사용할 수 있는 위기알림앱은 이웃이 처한 위기 상황을 정부·지방자치단체에 전달할 수 있는 앱이다. 신고자는 이웃집 앞에 쌓인 신문지, 우편함의 체납고지서 등 위기를 암시하는 정황만으로도 지자체의 도움을 요청할 수 있다. 앱에 담긴 고립·고독, 폭력, 건강 등 10개 위기 상황과 가구 유형 등을 선택한 뒤 성별과 연령대, 위치 등만 적으면 된다.
이용자는 익명으로 접수할 수 있고, 이웃의 이름과 자세한 주소를 입력하지 않아도 된다. 연계되는 위기 이웃은 지자체 상담을 거쳐 생계비와 의료비 등 긴급 지원을 받을 수 있고, 건강관리와 돌봄 등 복지서비스도 연계 받을 수 있다. 이웃뿐만 아니라 자신이 처한 상황을 위기알림앱에 작성해 도움을 구할 수도 있다.
서울 은평구에서 온 이혜영(45)씨는 “이웃집에 사는 치매 어르신을 찾는다는 긴급안내문자를 자주 접하는데, 오고 가면서 어르신을 챙길 때 위기알림앱을 사용하려 한다”고 말했다.
정보원에 따르면 위기알림앱에 접수된 복지위기 사례는 최근 1만4000여건을 넘었다. 지난해 6월 앱 운영을 시작한 지 1년여 만이다. 이 중 1만3567건(96.5%)에 대해선 대상자 상담 등이 이루어졌다.
위기알림앱을 활용한 이웃 지원 사례도 알려졌다. 한 편의점 점주는 매일 술을 사는 이웃 주민의 알코올 중독이 우려돼 위기알림앱을 통해 지자체에 도움을 구한 것으로 전해졌다. 한 주민은 화재가 발생했던 집을 고치지 못하고 홀로 사는 이웃을 위해 위기알림앱을 통해 지자체에 도움을 구했다. 최근에는 자살 충동을 느낀 한 당사자가 새벽 1시30분쯤 위기알림앱에 도움을 요청했고, 보건복지상담센터(129)가 즉시 대응에 나서기도 했다.
한정환 정보원 복지안전사업부 부장은 “더 많은 국민이 위기알림앱을 사용할 수 있도록 홍보할 계획”이라며 “신고의무자들이 앱을 사용할 수 있는 채널을 확대할 것”이라고 말했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
