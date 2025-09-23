포스코 노사, 지역사랑상품권 77억 구매…추석 전 지역경제 활성화 앞장

광양·포항사랑상품권 70억8000만원…온누리상품권 6억 구매

23일 광양시청에서 포스코, 포스코노동조합, 광양시와 함께하는 광양사랑상품권 구매행사가 진행됐다. 광양제철소 제공

포스코와 포스코노동조합이 23일 전남 광양시청 2층 시장 접견실에서 ‘광양사랑상품권 구매행사’를 진행하며 지역경제 활성화에 앞장섰다.