“인도 질주하는 SUV” 퇴근길 얌체 운전자 과태료 부과
교통체증 피하려고 인도로 내달려
퇴근길 교통체증을 피하기 위해 교량 위에서 인도로 차량을 몬 운전자가 경찰에 적발됐다.
광주 북부경찰서는 지난 18일 오후 6시쯤 광주 북구 오룡동 첨단대교에서 인도 위를 달린 SUV 차량에 대해 도로교통법 위반 혐의로 과태료를 부과할 방침이라고 23일 밝혔다.
이 차량은 퇴근시간대 교통 정체가 발생하자, 첨단대교 자전거전용도로와 인도 위를 주행한 것으로 알려졌다.
이를 목격한 시민들이 국민신문고를 통해 민원을 제기했고, 조사에 나선 경찰은 이날 오전 SUV의 차량 번호를 특정했다.
경찰은 재발 방지를 위해 관할 지방자치단체인 북구에 대교 인도의 출입을 제한하는 교통시설물 등의 설치를 통보했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
