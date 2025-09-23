[속보] ‘23명 사망’ 박순관 아리셀 대표 1심 징역 15년
근로자 23명이 사망한 경기도 화성 아리셀 공장 화재 사고와 관련해 중대재해처벌법위반 혐의를 받는 박순관 아리셀 대표가 23일 1심에서 징역 15년을 선고받았다.
박 대표는 지난해 6월 24일 오전 10시30분쯤 아리셀 공장에서 불이 나 근로자 23명이 숨지고 8명이 다친 화재 사고와 관련해 유해·위험요인 점검을 이행하지 않고 중대재해 발생 대비 매뉴얼을 구비하지 않는 등 안전보건 확보 의무를 위반한 혐의를 받는다.
그는 지난 7월 23일 열린 결심공판에서 “그날의 뼈아픈 사고로 많은 분이 소중한 가족을 잃었다”며 “아무리 말해도 부족하지만 다시 한번 유족에게 사죄드린다”고 말했다.
박 대표는 재판 과정에서 ‘아리셀 경영책임자가 아니다’는 입장을 고수하며 중대재해법 위반 혐의를 부인했었다.
검찰 수사 결과 아리셀은 2020년 5월 사업을 시작한 후 매년 적자가 발생하자, 매출을 올리기 위해 기술력 없이 노동력만을 투입해 무리한 생산을 감행한 것으로 확인됐다.
안전·보건 예산은 최소한으로 편성·집행하고, 담당 부서 인력을 감축했으며, 안전보건 관리자 퇴사 후에도 약 4개월간 공석으로 방치했다.
아울러 불법 파견업체로부터 숙련되지 않은 외국인 노동자들을 다수 제공받아 고위험 전지 생산 공정에 안전교육 없이 즉시 투입한 것으로 나타났다.
숨진 23명 중 20명이 파견근로자였고, 사망자 대부분이 입사 3~8개월 만에 사고를 당한 것으로 조사됐다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사