라온메타, ‘2025 시큐업&해커톤’ 참가해 Web3·AI 기반 메타버스 혁신 제시
라온메타, 실용적 메타버스 플랫폼과 동력보트 조종, 지게차 운전, 장애인 직업훈련 등 콘텐츠를 소개
IT 보안 및 인증 플랫폼 기업인 라온시큐어는 23일 서울 코엑스에서 열린 ‘Web3와 AI로 연결되는 미래’를 주제로 한 ‘2025 시큐업 & 해커톤’ 행사를 성황리에 마무리했다. 이번 행사에는 국내외 보안 및 인증 분야의 전문가와 학계, 산업계 관계자들이 대거 참석하며 역대 최대 규모로 진행됐다.
라온시큐어의 자회사인 라온메타는 메타데미 트랙을 통해 Web3·AI 기반 메타버스 혁신 방향, 실용적 메타버스 플랫폼과 동력보트 조종, 지게차 운전, 장애인 직업훈련 등 콘텐츠를 소개했다.
이날 우운택 카이스트(KAIST) 교수는 공간지능과 확장현실(XR)이 여는 K-메타버스(K-Metaverse)를 주제로 메타버스의 미래를 예측했으며, 채재병 SK텔레콤 부장은 메타버스 실습용 디바이스 트렌드와 향후 디바이스 환경의 획기적 변화 가능성을 전망했다. 이후 이어진 패널 토의에서는 우운택 교수, 채재병 부장, 최용기 한국메타버스산업협회(K-meta) 부회장이 콘텐츠, 플랫폼, 디바이스 등 기술 변화에 따른 K-메타버스 산업의 미래 성장 가능성에 대해 열띤 논의를 펼쳤다.
이날 행사에서는 라온메타가 세계 최초로 개발한 실험동물 부검을 포함해 동작인식 특화 간호술기, 임상 수행능력 평가 등 의료 실습과 동력보트, 지게차, 굴착기 조종훈련 등 직무 실습 콘텐츠를 직접 체험할 수 있는 전시부스도 마련돼 참관객들의 큰 호응을 얻었다.
