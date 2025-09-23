시사 전체기사

성큼 다가온 가을

입력:2025-09-23 15:08
추분인 23일 서울 종로구 열린송현녹지광장 담벼락에 자라난 수크렁 사이로 시민들이 걷고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

