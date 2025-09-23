165만 유튜버, 음주측정 거부하고 차 버리고 도주

서울 송파경찰서는 술을 마친 채 승용차를 몰다가 음주 측정을 거부하고 달아난 30대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 23일 밝혔다.

165만명이 넘는 구독자를 보유한 유명 유튜버가 음주운전 후 도주를 시도하다 검거됐다.A씨는 지난 21일 오전 3시40분쯤 음주운전 의심 신고를 받고 출동한 경찰이 추적하자 송파구 도로에 차를 세워두고 300여ｍ를 도주한 혐의(도로교통법상 음주측정 거부)를 받는다.경찰에 붙잡힌 뒤에도 음주 측정 요구에 여러 차례 불응한 것으로 전해졌다. 결국 경찰은 그를 현행범 체포했다.A씨는 구독자 165만명을 보유한 유명 유튜버로 파악됐다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 파악하고 있다.박민지 기자 pmj@kmib.co.kr