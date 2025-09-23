천안시, AI 산업 육성 본격 시동…용역 착수보고회
충남 천안시가 인공지능(AI) 산업 육성을 위한 구체적인 전략 수립에 나섰다.
시는 최근 시청에서 ‘천안형 인공지능산업 육성 및 지원계획 수립 용역’ 착수보고회를 개최했다고 23일 밝혔다.
이번 용역은 제조업 중심의 산업 구조를 고도화하고, AI 산업을 미래 성장 동력으로 삼기 위해 마련됐다.
김태형 단국대 교수 등 전문가들은 AI 인프라 구축과 정책 방향, 산업 생태계 조성 등 AI 산업 발전을 위한 논의를 진행했다.
시는 용역을 통해 정부 부처의 공모사업과 연계 가능한 사업 모델을 발굴하고, AI 데이터센터 등 핵심 인프라 구축 방안을 구체화할 계획이다.
김석필 천안시장 권한대행은 “정부의 AI 3대 강국 도약 정책에 발맞춰 AI 기업 유치에 필수적인 전력 공급 방안 등 구체적인 대안을 마련하겠다”고 말했다.
