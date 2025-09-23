6·25 전쟁서 미군 부상자 도운 인연, 75년 뒤 한미동맹 상징됐다

6.25 전쟁에서 부상 입은 미군을 정성껏 돌본 임창수(가운데)옹이 친척인 임재한 씨, 최민호(오른쪽) 세종시장과 기념촬영을 하고 있다. 세종시 제공

임창수(91)옹이

지난 17일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린

제25-1차 한미동맹컨퍼런스’에서 미국 정부의 인도주의 봉사상과 한미연합사령관 명의 감사장을 수상했다고 23일 밝혔다.

당시 세종시 금남면에 거주하며 공주중에 다니던 임옹은 금남면 영대리 뒷산에서 킬패트릭 상사를 발견하고는 매일 먹을 것을 가져다줬다.

긴장 속에 숨어 지낸 지 77일째가 되던 10월 1일, 임옹은 인천상륙작전 이후 북상하던 미군에 킬패트릭 상사를 무사히 인계했다.

이 사연은 임재한 세종시 문화해설사를 통해 최민호 세종시장에게 전해졌고, 최 시장이 매주 직원들에게 보내는 ‘월요이야기’에 소개되며 세간에 알려졌다.

임옹은 지난 6월 25일 세종문화예술회관에서 열린 ‘제75주년 6·25 전쟁 기념행사’에서 세종시장 감사패를 받은데 이어 7월 11일 ‘개미고개 추모제’에서 국방부장관 감사패를 받았다.

이 사연을 본국에 전달한 직후 즉시 성사됐다. 미 정부가 자신의 목숨을 걸고 부상병을 살린 임옹의 희생정신과 인도주의 정신을 기리기로 결정한 것이다.

날 임옹을 시청으로 초청해 축하 인사를 전했다. 시는 그의 인도주의 정신과 수상 사실을 널리 알리고 예우에 최선을 다하겠다는 계획이다.