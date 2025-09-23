6·25 전쟁서 미군 부상자 도운 인연, 75년 뒤 한미동맹 상징됐다
6·25 전쟁 당시 부상을 입은 미군을 정성껏 보살핀 90대 세종시민이 전후 75년 만에 미국 정부로부터 상을 받으며 한미동맹의 상징으로 떠올랐다.
세종시는 임창수(91)옹이 지난 17일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 ‘제25-1차 한미동맹컨퍼런스’에서 미국 정부의 인도주의 봉사상과 한미연합사령관 명의 감사장을 수상했다고 23일 밝혔다.
임옹은 금강 방어선 전투 후퇴과정에서 발목을 다친 랠프 킬패트릭 상사(당시 27세)를 발견해 77일간 보살핀 것으로 알려졌다.
당시 세종시 금남면에 거주하며 공주중에 다니던 임옹은 금남면 영대리 뒷산에서 킬패트릭 상사를 발견하고는 매일 먹을 것을 가져다줬다. 전투가 더욱 격렬해져 인민군이 세종시에 출몰했을 때에는 킬패트릭 상사를 집으로 데려와 숨겨주기도 했다.
임옹의 집에 킬패트릭 상사가 숨었을 때 긴장은 극에 달했다. 그가 숨어 있는 멍석 위로 인민군이 앉거나, 얇은 창호지 문 하나를 사이에 두고 인민군의 눈을 피하는 등 발각 직전의 위기 상황을 맞을 때도 있었다.
긴장 속에 숨어 지낸 지 77일째가 되던 10월 1일, 임옹은 인천상륙작전 이후 북상하던 미군에 킬패트릭 상사를 무사히 인계했다.
전쟁이 끝난 이후인 1972년 주한미국대사관을 통해 연락이 닿은 두 사람은 서로 편지를 전하며 우정을 나눴다. 그러나 킬페트릭 상사는 불과 3년 뒤인 1975년 심장마비로 세상을 떠나고 말았다.
킬페트릭 상사의 여동생으로부터 “오빠가 유산을 남겼다”는 연락을 받은 임옹은 이를 정중히 거절했다. 그리고는 매년 6월 25일 금병산에 올라 그를 추모해 왔다.
이 사연은 임재한 세종시 문화해설사를 통해 최민호 세종시장에게 전해졌고, 최 시장이 매주 직원들에게 보내는 ‘월요이야기’에 소개되며 세간에 알려졌다.
임옹은 지난 6월 25일 세종문화예술회관에서 열린 ‘제75주년 6·25 전쟁 기념행사’에서 세종시장 감사패를 받은데 이어 7월 11일 ‘개미고개 추모제’에서 국방부장관 감사패를 받았다.
인도주의 봉사상 수상은 개미고개 추모제에 참석한 미2항공전투여단 3-2항공대대 마이클 폴링 중령 이 사연을 본국에 전달한 직후 즉시 성사됐다. 미 정부가 자신의 목숨을 걸고 부상병을 살린 임옹의 희생정신과 인도주의 정신을 기리기로 결정한 것이다.
특히 2차 세계대전 노르망디 상륙작전과 한국전쟁에 참전한 영웅 킬페트릭 상사를 구한 임옹이 한미동맹의 상징이 되기에 충분하다는 판단에 따라 한미연합사령부도 사령관 명의의 감사패를 수여했다.
최 시장은 폴링 중령에게 감사 편지를 보내는 한편 전날 임옹을 시청으로 초청해 축하 인사를 전했다. 시는 그의 인도주의 정신과 수상 사실을 널리 알리고 예우에 최선을 다하겠다는 계획이다.
최 시장은 “대한민국의 자유 수호를 위해 목숨 바쳐 헌신한 미군과 애국시민의 우정은 한미동맹의 살아 있는 상징이 될 것”이라며 “앞으로도 대한민국 수호에 힘쓴 국가유공자 발굴과 예우에 최선을 다하겠다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
