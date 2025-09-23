국민과 함께하는 첫 국회 입법박람회 개막
국회는 23~24일 이틀간 국회 중앙잔디광장을 비롯한 경내에서 ‘2025 국회 입법박람회’를 개최한다.
입법 분야에서 박람회 형식으로 처음 열리는 이번 행사는 ‘국민참여로 열린 길, 입법으로 여는 미래’라는 슬로건 아래 우리 사회의 시대적 과제인 기후위기 극복, 지방소멸 대응, 민생경제 활성화 3대 의제를 다룰 예정이다.
입법박람회 기간에는 민생시민의회 등 국민이 입법·정책에 관한 아이디어를 제안할 수 있는 국민 제안 프로그램, 국회·정부·지방자치단체·공공기관·시민단체 등이 우수 입법 사례를 홍보하는 우수 입법·정책 홍보 부스, 입법박람회 3대 의제에 대해 각 분야 전문가와 의견을 나누는 정책 토론회와 강연, 국민 참여형 프로그램을 진행한다.
또 국회 중앙잔디광장에서는 국민 누구나 입법 아이디어를 자유롭게 제출할 수 있는 ‘국민입법제안소’가 상시 운영된다. 접수된 국민 제안은 내용별로 분류한 후 소관 상임위원회 및 국회의원 등에 송부해 법률안 입안 및 심사 등 국회 입법 활동에 참고하도록 할 예정이다.
둘째 날인 24일에는 지방의회 라운드테이블과 정당 정책 배틀이 이어지고 오후 4시부터는 국회 중앙잔디광장 메인무대에서 ‘국회의장 토크콘서트 – 세상에 없던 박람회’가 폐막식과 연계해 실시된다.
우원식 국회의장은 “국회 입법박람회는 국민이 겪고 느끼는 문제의 답이 항상 현장에 있다는 취지에서 우리 사회 주요 현안에 대한 각계 다양한 국민의 의견과 해법을 한자리에 모으는 소통의 장”이라며 “이번 입법박람회가 국민과 함께하는 국회의 새로운 전통으로 자리매김할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사