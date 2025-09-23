시사 전체기사

李, 美의원단 만나 “구금 사태 재발 않기를…상업적 합리성 보장”

입력:2025-09-23 12:19
공유하기
글자 크기 조정
유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕에서 영 김 미 하원 외무위 동아태소위원장과 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 미국 상원 외교위원회 및 하원 외무위원회 소속 의원들과 만나 최근 조지아주에서 벌어진 대규모 한인 구금사태와 관련해 “재발하지 않길 바란다”는 입장을 밝혔다. 또 난항이 지속되고 있는 관세협상과 관련해선 ‘상업적 합리성’ 보장 필요성을 언급했다.

유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이 대통령은 22일(현지시간) 공화당 소속 영 김 하원 외무위 동아태소위원장과 민주당 소속 진 섀힌 상원 외교위 간사, 민주당 소속 크리스 쿤스 상원의원, 그레고리 믹스 하원의원을 접견했다.

이 대통령은 이들에게 “최근 조지아주에서 발생한 한국 전문인력 구금과 같은 사태가 재발하지 않기를 바란다”고 강조했다고 대통령실이 보도자료를 통해 밝혔다.

접견에 참석한 미 의원들은 한국 외교 당국이 제기하고 있는 비자 제도 개선 필요성에 공감했으며, 양국 정부의 비자 개선 노력이 한국인 전문인력만을 대상으로 별도의 비자(E-4) 쿼터를 신설하는 ‘한국 동반자법’의 의회 통과에 힘이 될 것이란 기대를 보였다고 한다.

이 대통령은 또 “한·미 관세협상 과정에서 한국의 외환시장에 불안정이 야기될 우려가 있지만 결국 양측이 ‘상업적 합리성’이 보장되는 방식으로 해결책을 찾을 수 있을 것”이라고 말했다.

한·미 간 무제한 통화스와프가 체결되지 않은 상황에서 미국의 무리한 요청은 한국 외환시장에 심각한 타격을 줄 수 있다는 점과 한국 기업에만 손해를 강요하는 방식의 관세협상에는 응하기 어렵다는 입장을 전한 것으로 해석된다.

미 의원들은 “지난달 한·미 정상회담이 성공적으로 개최된 만큼 앞으로 조선·바이오·방산 분야 등에서 양국 협력이 공고해지도록 의회의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

접견 자리에서 공화당 소속인 영 김 위원장은 이 대통령에게 미국 보수 진영의 시각과 우려를 직접 전한 것으로 알려졌다. 이에 이 대통령은 30분 가까이 국내외 정치 상황에 대해 자세히 설명한 것으로 전해졌다.

뉴욕=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
순직해병 특검, ‘수사 외압’ 이종섭 첫 피의자 소환
2차 민생쿠폰 첫날 639만명 신청…신청률 가장 높은 곳은?
트럼프 “참을 수 없는 정도 아니면 타이레놀 먹지마”…논란은 계속
‘정교유착’ 정점 통일교 1인자 한학자 총재 구속
“배달 음식 전면 허용”…대만 여고생들의 ‘점심 봉기’
논란의 ‘지미 키멀 라이브’ 토크쇼, 일주일 만에 방송 재개
음료수 사준다며 초등생 4명 유인한 50대…“조카 같아서”
소리는 들리는데 무슨 말인지 모르겠다? 일반 난청 아닌 ‘청각신경병증’ 의심
국민일보 신문구독