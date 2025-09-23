[단독] 국회전문위원조차 “대법관도 3배수 추천”…내란전판 졸속심사 우려 커진다

검찰개혁 입법청문회가 열린 지난 22일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원이 추미애 법사위원장의 일방적인 회의 진행에 강하게 항의하고 있다. 최현규 기자

국회 법제사법위원회 법안심사제1소위원회는 이날 내란특별재판부, 내란전담재판부 설치 법안에 대한 심사를 동시에 진행한다. 다만 회의에 앞서 소위 참석 국회의원들에게 배포돼야할 법안 심사자료에는 내란전담재판부에 대한 법원행정처 의견도 실려야 했지만, 법안이 지난 18일 발의된 지 5일 만에 소위로 회부되면서 담기지 못했다.

법안이 법사위에 접수된 것은 나흘 전인 지난 19일이었다. 법원 관계자는 “발의 후 며칠 만에 심사에 들어가니 의견서를 제출할 시간이 부족했다”고 말했다. 배형원 법원행정처 차장이 소위에 참석해 내란전담재판부에 대한 구체적인 법원행정처 의견을 설명할 예정인 것으로 전해졌다.

효율적이고 전문적인 법안 심사를 위한 전제 조건이다.