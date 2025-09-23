시사 전체기사 [속보] 李대통령, 美 상·하원 의원단에 “구금사태 재발 않길” 입력:2025-09-23 11:17 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이재명 대통령. 연합뉴스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 8 화나요 4 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 李대통령, 美 상·하원 의원단에 “구금사태 재발 않길” 2 “윤석열 오빠” 나온 법사위… 조희대 청문회 30일 개최 의결 3 이 대통령 “통화스와프 없이 미국 요구 수용시 금융위기” 4 [단독] 울고 웃는 영부인 ‘귀걸이 정치학’ 5 배우 고아성이 “대통령님 감사합니다♥” 글 올린 이유 해당분야별 기사 더보기 1 43조 중고거래 시장, 대기업 가세… 치열해진 주도권 경쟁 2 96년 걸리는 2만번의 ‘앉았다 섰다’… 로봇이 7일로 단축 3 “소비쿠폰 다 썼다면 5만원 더” 31만명 ‘특별쿠폰’ 당첨자 발표 4 흡입력 최고라더니… 중국산 무선청소기 스펙 뻥튀기 5 영국發 강달러·한미협상 잡음에… 치솟는 환율 불안 해당분야별 기사 더보기 1 “라면에 파리 들어가 있고 공깃밥에서는 약봉지까지…” 2 ‘정교유착’ 정점 통일교 1인자 한학자 총재 구속 3 “무안공항의 568배”… 국토부 제주 제2공항 ‘조류충돌 위험’ 축소 의혹 제기 4 신라호텔, 결혼식 두 달 전 예약 취소…주진우 “정부에 헌납?” 5 제주 농지에 아파트 3층 깊이 불법 폐기물 매립… 업체 대표 구속 기소 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 “참을 수 없는 정도 아니면 타이레놀 먹지마”…논란은 계속 2 “배달 음식 전면 허용”…대만 여고생들의 ‘점심 봉기’ 3 트럼프 “임신 중 타이레놀 복용, 자폐 위험↑…FDA가 통보할 것” 4 찰리 커크 아내 “예수께서 그러셨듯 암살범을 용서한다” 5 “주방에서 이 3가지를 없애라”…하버드 의사의 경고 해당분야별 기사 더보기 1 KS직행 마지막 승부…LG 매직넘버 소멸 vs 한화 추격 불씨 2 부산서 쏟아진 환호… 케데헌 감독 “아이돌 된 기분” 3 ‘은중과 상연’ 김고은 “이런 작품 보여줘 고맙단 말에 기뻐” 4 ‘박석민 아들’ 박준현, 2025 신인드래프트 최대어로 5 LG 끝내나, 한화 뒤집나… 주말에 ‘마지막 승부’ 해당분야별 기사 더보기 1 소리는 들리는데 무슨 말인지 모르겠다? 일반 난청 아닌 ‘청각신경병증’ 의심 2 소음 속 말소리 잘 못 듣는 ‘최소 청력 손실’ 아이들 늘고 있다 3 다시 밤마다 ‘윙윙’…가을 모기 많아진 건 ‘이것’ 때문 4 ‘치료 저항성 우울증’ 약제 경제적 취약층 접근성 제고를 5 성시경·옥주현 이어 강동원·송가인도… 소속사 미등록 파문 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 순직해병 특검, ‘수사 외압’ 이종섭 첫 피의자 소환 2차 민생쿠폰 첫날 639만명 신청…신청률 가장 높은 곳은? 트럼프 “참을 수 없는 정도 아니면 타이레놀 먹지마”…논란은 계속 ‘정교유착’ 정점 통일교 1인자 한학자 총재 구속 “배달 음식 전면 허용”…대만 여고생들의 ‘점심 봉기’ 논란의 ‘지미 키멀 라이브’ 토크쇼, 일주일 만에 방송 재개 음료수 사준다며 초등생 4명 유인한 50대…“조카 같아서” 소리는 들리는데 무슨 말인지 모르겠다? 일반 난청 아닌 ‘청각신경병증’ 의심 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요