트럼프 “참을 수 없는 정도 아니면 타이레놀 먹지마”…논란은 계속

타이레놀 주성분, 자폐증 원인이라고 주장

타이레놀, 70년간 전세계 유통돼온 대표 해열제, 과학적 인과 관계 없다 반론

트럼프 발표에 제조사 주가 7% 급락

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 백악관 루스벨트룸에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

참을 수 없고 견딜 수 없다면 어쩔 수 없이 복용해야 하겠지만 조금만 복용해야 한다”고 설명했다.

아세트아미노펜은 그동안 임신부의 통증이나 발열을 덜어 줄 수 있는 안전한 일반의약품으로 간주돼 왔다. 하지만

트럼프의 발표는 아세트아미노펜으로 만들어진 타이레놀을 임신부가 복용할 경우 자폐아 출산으로 이어질 수 있다는 것이어서 파장이 예상된다.

쿠바에는 타이레놀이 없다고 한다. 매우 비싸고 그들은 그것을 살 돈이 없기 때문”이라며 “듣기로는 그들에게는 사실 자폐가 없다고 한다”고 말했다.

F

DA 트럼프보다는 신중한 입장이다. 마틴 마카리 FDA 국장은 공지문에서 “최근 몇 년간 임신부의 아세트아미노펜 복용과 자녀의 자폐증 및 주의력결핍과잉행동장애(ADHD)와 같은 신경학적 질환 발병 위험 증가가 관련 있을 수 있다는 증거가 누적됐다”고 밝혔다. 하지만 그러면서도 “

아세트아미노펜과 자폐증 사이의 연관성은 다수의 연구에서 기술됐지만 인과관계는 입증되지 않았으며 과학 문헌에는 반대 연구 결과도 있다”고 했다.

타이레놀 판매사인 켄뷰는 “아세트아미노펜은 임신 기간 임신부가 사용할 수 있는 가장 안정한 진통제”라며 “독립적이고 신뢰할 수 있는 과학적 연구는 아세트아미노펜 복용이 자폐증을 유발하지 않는다는 점을 명확히 보여준다고 믿는다”고 밝혔다. 켄뷰의 주가는 이날 7% 급락했다.