한학자 총재 “나는 초종교적 지도자, 한국 정치 몰라”
한학자 통일교 총재가 22일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 “내 식구였던 사람이 일을 벌여 온 나라가 떠들썩하게 돼 송구하게 생각한다”고 말한 것으로 알려졌다.
한 총재는 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 열린 자신의 영장실질심사에서 최후진술을 통해 “나는 특검에 출석해 모두 진솔하게 말했다. 내가 책임자니까 지금까지와 마찬가지로 향후 수사에 협조하겠다”며 이같이 밝혔다.
이어 “나는 초종교적 지도자며 세상에 평화를 전하는 데 평생을 바쳐왔다”며 “한국의 정치에 관심이 없고 정치를 잘 모른다”고 강조했다.
한 총재는 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반, 업무상 횡령, 증거인멸교사 등 4가지 혐의로 구속영장이 청구됐다. 영장실질심사 결과는 이르면 이날 늦은 밤, 늦으면 이튿날 새벽에 나올 전망이다.
한 총재는 통일교 전 세계본부장 윤모 씨와 공모해 2022년 1월 권 의원에게 윤석열정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달한 혐의를 받는다. 2022년 4~7월 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬 백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의도 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
