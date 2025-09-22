위메이드, ‘위믹스 챔피언십 2025’ 티켓 예매 시작

위믹스 챔피언십 2024 우승자 김민선7, 1번 홀 스윙 장면. 위메이드 제공

위메이드가 KLPGA(한국여자프로골프) 투어 슈퍼 파이널 이벤트 ‘위믹스 챔피언십 2025(WEMIX CHAMPIONSHIP 2025)’ 티켓 예매를 시작했다.