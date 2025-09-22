위메이드, ‘위믹스 챔피언십 2025’ 티켓 예매 시작
위메이드가 KLPGA(한국여자프로골프) 투어 슈퍼 파이널 이벤트 ‘위믹스 챔피언십 2025(WEMIX CHAMPIONSHIP 2025)’ 티켓 예매를 시작했다.
위믹스 챔피언십 2025는 KLPGA 투어 2025 시즌의 최종전이다. 오는 11월 15일과 16일 경주 마우나오션 C.C에서 열린다. 올 시즌을 빛낸 최고의 선수 24명이 출전할 예정이다.
‘위믹스 챔피언십 2025’ 티켓은 위메이드의 블록체인 기반 투명 사회 플랫폼 ‘위퍼블릭(Wepublic)’에서 판매한다. 슈퍼 얼리버드 기간(9월 22일~10월 19일)에는 최대 50%, 얼리버드 기간(10월 20일~11월 14일)에는 최대 20% 할인 혜택을 제공한다.
위메이드는 관람객의 이동 편의와 지역 경제 활성화를 위해, 유·무료 셔틀버스를 다양한 노선으로 운영할 예정이다. 갤러리 주차장과 경주역을 연결하는 무료 셔틀버스와 대구, 부산, 울산, 포항 지역에서 대회장까지 오가는 예약제 유료 셔틀버스가 운행된다. 유료 셔틀버스는 오는 26일부터 위퍼블릭에서 예약 가능하다.
