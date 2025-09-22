대한민국 게임대상 11월 12일 개최
2025 대한민국 게임대상이 오는 11월 12일 부산에서 개최된다.
올해로 서른 번째를 맞이하는 게임대상은 문화체육관광부가 주최하고 한국게임산업협회가 주관, 전자신문과 스포츠조선이 후원한다. 이번 시상식에선 본상(대상, 최우수상, 우수상, 기술창작상), 인기게임상, 인디게임상 등 총 13개 부문을 시상한다.
이번 시상식은 특히 대국민·미디어 투표의 점수 비중을 높이는 등 평가방식 일부 개편을 통해 대중의 목소리를 한층 더 반영한다. 또한 시상 이후 점수를 누리집에 공개해 시상식의 투명성을 높인다는 계획이다.
게임대상 접수는 이달 22일부터 다음 달 2일까지 11일 동안 온·오프라인 상에서 진행된다. 수상작/자는 심사위원 심사 이외에 일반인 및 미디어(게임 기자 및 게임 인플루언서)의 온라인 투표(10월 20일~11월 10일) 결과를 반영해 최종 결정된다.
올해 게임대상은 기존과 동일하게 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 ‘이달의 우수게임’과 연계되어 진행된다. 이달의 우수게임의 부문별 수상자는 대한민국 게임대상의 후보로 자동 등록될 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사