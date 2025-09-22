킨텍스 ‘지방공공기관의 날’ 대통령 표창 수상

사상 최대 실적·해외 성과

전시컨벤션센터 최초 수상

이재율(오른쪽) 킨텍스 대표이사가 지난 18일 제20회 지방공공기관의 날에서 대통령 표창을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. 킨텍스 제공

“이번 수상은 공공부문이 글로벌 경쟁력이라는 가치를 실현한 20년 여정의 결실”이라며 “앞으로도 킨텍스는 대한민국과 서남아시아 동남아시아에서 시작해 중동, 오세아니아 지역까지 세계로 이어지는 마이스 로드를 완성해 나가겠다”고 밝혔다.