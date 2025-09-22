1800명 유저 모였다… ‘사이퍼즈 한데이’ 6년 만에 재개

‘사이퍼즈 한데이’ 입장 대기 중인 이용자들

이날 오전 10시부터 오후 4시까지는 ‘능력자 플리마켓’이 운영됐다. 사전 신청을 통해 선정된 91개 이용자 창작 부스에는 ‘사이퍼즈’ 캐릭터들 키링과 스티커, 봉제 인형과 엽서, 노리개 등 다채로운 굿즈가 전시되고 판매됐다. 이를 구입하기 위한 긴 대기줄이 이어지며 유저들의 뜨거운 관심을 볼 수 있었다. 현장에는 사전에 티켓을 구매한 약 1800여 명의 이용자들이 방문해 활발한 교류를 나누며 ‘사이퍼즈’에 대한 애정을 다시금 보여줬다.

능력자 플리마켓 캐릭터 키링

사이퍼즈 한데이 공식 굿즈

케니스 캐릭터역의 신용우 성우