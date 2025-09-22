시사 전체기사

[속보] 법사위, ‘조희대 대선개입 의혹’ 청문회 계획서 與주도 의결

입력:2025-09-22 18:05
공유하기
글자 크기 조정
조희대 대법원장이 지난 18일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 연합뉴스

[속보] 법사위, ‘조희대 대선개입 의혹’ 청문회 계획서 與주도 의결

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이 대통령 “오늘부터 10일간 전 국민 대청소 운동”
‘순직 해경’ 당직 팀장 무릎 꿇고 “죄송하다”…유족 “여길 왜 오나”
김정은 “트럼프에 좋은 기억…한국과 하나될 수 없어”
조희대 “세종대왕, 법공포·집행 백성에게 충분히 알려”
[단독] 울고 웃는 영부인 ‘귀걸이 정치학’
‘음주 측정 거부’ 중국인…강남에 벤틀리 버리고 줄행랑
7월 가출한 30대 남성 산청 폐가서 발견
‘초코파이 절도’ 재판에 전주지검장 “기소유예 어려웠을 것”
국민일보 신문구독