로맨스 스캠에 코인 사기까지…태국 ‘자룡형님파’ 검거

태국 파타야에서 검거된 사기 조직. 서울청 금융범죄수사대 제공

태국 파타야를 거점으로 로맨스 스캠(연애빙자사기)과 코인 사기, 노쇼 사기 등 범죄를 일삼으며 200억원이 넘는 돈을 가로챈 조직이 붙잡혔다. 현지에서 이들은

서울경찰청 금융범죄수사대는 범죄단체 가입·활동, 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 보이스피싱 조직 ‘룽거컴퍼니’ 조직원 25명을 검거했으며 이 중 21명을 구속했다고 22일 밝혔다.

외출·외박 제한은 기본이고 사무실 출근 시 개인 휴대전화를 보관함에 두고 가도록 하거나 화장실 사용시간까지 통제했다. 총책과 갈등을 빚는 조직원에게는 흉기를 휘둘렀다.

경찰은 룽거컴퍼니와 연계된 태국 내 다른 조직과 사무실이 있을 것으로 보고 수사를 확대할 방침이다.