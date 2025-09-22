세계적 아트 토이 ‘BE@RBRICK’ 한국 첫 공식 전시 개최
‘BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul’
세계적인 아트 토이 BE@RBRICK이 한국에서 첫 공식 전시회를 연다.
BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul(이하 BWWT3)은 오는 10월 1일부터 21일까지 서울 여의도 더현대 서울 ALT.1 전시관 6층에서 개최된다.
이번 전시는 대한민국 최초의 공식 BE@RBRICK 월드 와이드 투어 전시로, MEDICOM TOY와 MOVE INTERACTIVE가 공동 주최한다. 관람객들은 단순한 피규어 전시를 넘어 BE@RBRICK의 철학과 미학, 그리고 아트 토이로서의 가치를 직관적으로 체감할 수 있도록 구성된 공간을 만나게 된다.
BWWT는 약 70㎝ 크기의 1000% BE@RBRICK을 세계 각국의 크리에이터들이 캔버스로 삼아 창의적으로 재해석한 작품들을 선보이는 글로벌 투어다.
2004년 첫 개최 이후 세계 주요 도시를 순회해 온 이 전시는 2021년 BE@RBRICK 탄생 20주년을 기념해 도쿄에서 ‘BWWT3’로 새롭게 시작됐다.
이번 서울 전시는 도쿄, 홍콩, 방콕, 상하이, 타이베이에 이어 여섯 번째 도시에서 열리며, 한국 전통 정원을 현대적으로 재해석한 특별 공간 속에 총 120점이 넘는 개성 있는 작품들이 전시된다.
특히 이번 서울 전시는 기존 작품 외에도 새롭게 초청된 11팀의 아티스트의 신규작이 합류해 다채로운 볼거리를 제공한다. 참여진에는 더현대 서울 공식 캐릭터 Heendy, 나전칠기를 현대적으로 풀어낸 장인 송대현, Nike와 협업한 Diamond Supply Co., LA 기반 아티스트 Ben Baller 등 세계적 문화 아이콘들이 포함돼 기대감을 높이고 있다.
전시는 단순히 작품 감상을 넘어 브랜드의 역사, 글로벌 아티스트 협업작, 관람객이 직접 게임을 체험할 수 있는 참여형 공간, 한정판 굿즈 판매 등 예술·소비·체험을 결합한 새로운 방식으로 진행된다.
입장권은 VIP 티켓과 일반 티켓의 2종으로 나뉘어 있으며, VIP 티켓 구매자는 10월 1일과 2일 이틀간 단독 입장 기회와 함께 한정 굿즈 및 한정판 BE@RBRICK 우선 구매 특전이 제공된다. 세부 일정과 예매는 공식 홈페이지와 SNS에서 확인할 수 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사