日자민 총재 도전 고이즈미 “한·일 관계 진전 희망”

다카이치와 함께 양강 구도

총재 선거 22일 본격화

고이즈미 신지로 농림수산상. 로이터연합뉴스

다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상. 로이터연합뉴스

자민당 총재 선거는 22일 후보자 추천서 접수와 정견 발표를 시작으로 본격화된다. 고이즈미와 다카이치를 포함해 하야시 요시마사 관방장관, 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상, 모테기 도시미쓰 전 자민당 간사장이 출마해 5파전으로 치러진다. 다음 달 4일 새 총재가 선출된다.