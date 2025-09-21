여성 유방암 진료, 9년 만에 2배… 대부분 40·50대

유방함을 상징하는 공식 분홍색 리본. 기사와 무관한 참고 사진. 게티이미지뱅크

보건복지부 암 등록 통계에 따르면 여성 유방암 신규 발생자 수는 2015년 1만9402명에서 2022년 2만9391명으로 51.5% 늘었다.

김 의원은 “현재 국가건강검진 사업으로 40세 이상 여성에게 2년마다 유방 촬영검사를 지원하고 있지만, 유선조직이 밀집한 ‘치밀 유방’이 많은 한국 여성의 경우 유방촬영술만으로는 종양을 놓칠 가능성이 크다”고 지적했다.