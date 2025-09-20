김포 애기봉 스타벅스 입점 효과…“관광객 3배 늘어”

스타벅스 입점 효과 두고 시의회 시각 엇갈려

김포시 “관광객 증가, 지역 소비 확대로 연결”

스타벅스 김포애기봉생태공원점. 박재구 기자

일부 시의원은 굿즈 판매 수익도 문제를 삼았다. 그러나 스타벅스

에서 판매된 머그컵은 김포시의 캐릭터나 마스코트, 도시브랜드를 활용한 것이 아니라, 스타벅스가 자체 디자인한 굿즈로 법적·제도적 근거상 지자체가 수익 배분을 받을 수 없는 구조다.

다른 지역을 테마로 한 스타벅스 굿즈 판매도 마찬가지로 해당 지자체에 수익을 제공하지 않는다. 따라서 김포시가 관련 수익금을 받지 못한 것은 특례가 아닌 통상적 운영 방식으로 확인된다.