장동혁, “李, ‘여자가 여자 미워하는 건 이해’ 발언으로 분열 조장”

입력:2025-09-19 21:13
“李 발언은 여적여”

장동혁 국민의힘 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 권성동 의원의 구속 등 현안 관련 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 당대표는 19일 이재명 대통령의 ‘여자가 여자를 미워하는 건 이해하는 데’ 발언에 대해 “분열을 조장한다”고 비판했다.

장 대표는 페이스북에 “청년들이 원한 것은 성차별적 농담이 아니라 공정한 기회와 정책적 대안”이라며 “국민을 하나로 모아야 할 지도자가 분열을 조장한다면 그 피해는 고스란히 청년 세대와 국민 모두에게 돌아올 것”이라고 적었다.

장 대표는 이 대통령의 문제적 발언을 ‘여적여’(여자의 적은 여자라는 의미의 신조어)라고 빗대기도 했다. 여적여는 여성들 간의 경쟁이나 갈등을 부정적으로 묘사할 때 쓰이는 말로 이 대통령의 발언이 여성 차별적이라는 점을 부각한 것이다.

앞서 이 대통령은 서울 마포구 구름아래소극장에서 열린 ‘2030 청년 소통·공감 토크콘서트’에서 젠더 갈등 문제를 언급하며 “여자가 여자를 미워하는 건 그럴 수 있다고 이해하는데, 괜히 여자가 남자를 미워하면 안 되지 않느냐”고 발언해 논란이 됐었다.

이강민 기자 river@kmib.co.kr

