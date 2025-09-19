내란특검 “21일 심우정 전 검찰총장 소환”

사의를 밝힌 심우정 검찰총장이 지난 7월 2일 오전 서울 서초구 대검찰청으로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

심 전 총장과 세 차례 통화했다.

‘계엄 선포 후 선관위로 검찰과 국정원이 갈 것이니 지원하라’는 명령을 받았다는 취지의 진술 확보했기 때문이다.

즉시항고를 하지 않은 경위도 수사하고 있다.

내란 우두머리 등 혐의로 구속됐던 윤 전 대통령은 구속 기간 만료 후 검찰의 기소가 이뤄졌다는 이유로 법원에 구속 취소를 청구했다. 법원은 이를 받아들여 취소 청구를 받아들이는 인용 결정을 내렸다. 대검은 이에 즉시항고 하지 않았고, 윤 전 대통령은 석방됐었다.