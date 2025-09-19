제이지루나 ‘2025 하반기 비전 선포 워크샵’ 개최

종합 마케팅 전문기업 ㈜제이지루나 가 2025 년 하반기 전사 워크샵을 성료했다 .

경기 가평군에 위치한 아난티 코드에서 이달 3 일 열린 이번 제이지루나 워크샵에는 장영훈 대표와 새로 합류한 경영지원팀 팀장을 비롯한 전사 임직원들이 모두 참석하여 조직의 비전 선포와 임직원 간 협력 및 소통을 증진하는 시간을 가졌다 .

1 박 2 일간 진행된 워크샵은 다채로운 프로그램으로 구성됐다 . 특히 임직원들의 SNS 마케팅 역량 강화를 위한 ' 릴스 제작 프로그램 ' 은 참가자들의 큰 호응을 얻었다 .

이와 함께 직원 간의 화합을 도모하기 위한 레크리에이션과 바비큐 파티가 진행되어 , 임직원들은 업무에서 벗어나 편안한 분위기 속에서 소통하고 교류하는 시간을 가졌다 .

장영훈 대표는 “ 이번 워크샵은 조직의 비전을 공유하고 구성원들의 지속적인 성장을 위한 목표를 제안하는 시간 ” 이라며 “ 사내에서 보유 중인 SNS 채널을 적극적으로 활용할 수 있도록 장려하여 , 임직원 개개인의 역량 강화와 함께 회사의 마케팅 경쟁력을 한층 더 높이겠다 ” 라는 포부도 밝혔다 .

제이지루나는 올해 5 월 28 일자로 ' 혁신성장유형 벤처기업 ' 에 선정되며 기술 혁신성과 사업의 성장성을 모두 갖춘 미래 유망기업으로 인정받았다 . 서울시 종로구에 본사를 두고 있으며 , 블로그 마케팅을 중심으로 인스타그램 , 유튜브 등 다양한 SNS 플랫폼을 활용한 종합 마케팅 서비스를 제공하고 있다 .

또한 , SNS 체험단 플랫폼 ' 블덱스체험단 ', 유통사업체 ' 밀리빙 ', 입시 전문 사업체 ' 입시의 기세 ', 오프라인 코리빙하우스 ' 우디스테이 ', 요식업 브랜드 ' 우삼집 ' 등 다양한 사업체를 성공적으로 운영하며 사업 영역을 확장하고 있다 .

제이지루나에 대한 자세한 회사소개와 함께 각 사업 분야에 대한 더욱 자세한 정보는 홈페이지를 방문하면 확인할 수 있다 . 제이지루나 관계자는 워크샵을 마무리하며 " 앞으로도 끊임없는 혁신과 도전을 통해 종합 마케팅 시장을 선도하고 , 임직원들과 함께 성장하는 기업이 될 것 ” 이라고 전했다 .