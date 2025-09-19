제이지루나 ‘2025 하반기 비전 선포 워크샵’ 개최

종합 마케팅 전문기업 ㈜제이지루나가 2025년 하반기 전사 워크샵을 성료했다.
경기 가평군에 위치한 아난티 코드에서 이달 3일 열린 이번 제이지루나 워크샵에는 장영훈 대표와 새로 합류한 경영지원팀 팀장을 비롯한 전사 임직원들이 모두 참석하여 조직의 비전 선포와 임직원 간 협력 및 소통을 증진하는 시간을 가졌다.
1박 2일간 진행된 워크샵은 다채로운 프로그램으로 구성됐다. 특히 임직원들의 SNS 마케팅 역량 강화를 위한 '릴스 제작 프로그램'은 참가자들의 큰 호응을 얻었다.
이와 함께 직원 간의 화합을 도모하기 위한 레크리에이션과 바비큐 파티가 진행되어, 임직원들은 업무에서 벗어나 편안한 분위기 속에서 소통하고 교류하는 시간을 가졌다.
장영훈 대표는 “이번 워크샵은 조직의 비전을 공유하고 구성원들의 지속적인 성장을 위한 목표를 제안하는 시간”이라며 “사내에서 보유 중인 SNS 채널을 적극적으로 활용할 수 있도록 장려하여, 임직원 개개인의 역량 강화와 함께 회사의 마케팅 경쟁력을 한층 더 높이겠다”라는 포부도 밝혔다.
제이지루나는 올해 5월 28일자로 '혁신성장유형 벤처기업'에 선정되며 기술 혁신성과 사업의 성장성을 모두 갖춘 미래 유망기업으로 인정받았다. 서울시 종로구에 본사를 두고 있으며, 블로그 마케팅을 중심으로 인스타그램, 유튜브 등 다양한 SNS 플랫폼을 활용한 종합 마케팅 서비스를 제공하고 있다.
또한, SNS 체험단 플랫폼 '블덱스체험단', 유통사업체 '밀리빙', 입시 전문 사업체 '입시의 기세', 오프라인 코리빙하우스 '우디스테이', 요식업 브랜드 '우삼집' 등 다양한 사업체를 성공적으로 운영하며 사업 영역을 확장하고 있다.
제이지루나에 대한 자세한 회사소개와 함께 각 사업 분야에 대한 더욱 자세한 정보는 홈페이지를 방문하면 확인할 수 있다. 제이지루나 관계자는 워크샵을 마무리하며 "앞으로도 끊임없는 혁신과 도전을 통해 종합 마케팅 시장을 선도하고, 임직원들과 함께 성장하는 기업이 될 것”이라고 전했다.
가평=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
