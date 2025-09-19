심사평가원·국회 건돌인 포럼…보건의료 발전 논의

건강보험심사평가원과 국회 연구단체인 ‘건강과 돌봄, 그리고 인권 포럼은 19일 강원도 원주 본원에서 간담회를 열고 국민 건강 증진과 지속 가능한 보건의료 발전에 대한 주요 현안을 논의했다. 건강보험심사평가원 제공

서미화 책임의원은 “희귀난치질환자의 고가의약품 접근성이 쉽지 않은데, 환자들이 현장에서 체감할 수 있도록 노력해야 한다”며 고 당부했다.

백선희 의원, 전종덕 의원도 심사평가원 현안과 보건의료 발전을 위한 다양한 의견을 내놨다.